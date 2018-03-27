НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе, аккредитация еще троих не будет принята – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил о том, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана в рамках дипломатических мер, принимаемых европейскими странами в отношении России на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я сегодня аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО", - заявил Й.Столтенберг, добавив, что также НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

За последние несколько дней 24 страны приняли решение об отзыве российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией на фоне обвинений в адрес Москвы в причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в начале марта. Всего было отозвано 140 дипломатов, в том числе из Британии, США, Канады и ряда европейских стран.

НАТО уже выдворяла дипломатов из российского постпредства. В апреле 2009 года руководство альянса объявило о лишении аккредитации старшего советника постпредства, руководителя политической секции Виктора Кочукова и атташе постпредства, ответственного секретаря миссии Василия Чижова - сына российского постпреда при ЕС Владимира Чижова. Сотрудников постпредства РФ при НАТО обвинили "в проведении шпионской деятельности, не совместимой со статусом дипломата". Российская сторона назвала эти обвинения надуманными и провокационными и в качестве ответного шага лишила дипломатической аккредитации руководителя информационного бюро НАТО в Москве канадского дипломата Изабель Франсуа и сотрудника информбюро Марка Опгенорта.

Кроме того, в 2015 году НАТО предписала постпредству России наряду с другими делегациями стран-партнеров в штаб-квартире альянса сократить численность миссии до 30 штатных единиц. Россия выполнила требование данной директивы, вместе с тем, назвав этот шаг НАТО отголоском "холодной войны". До этого численность штата российского постпредства составлял около 50 человек.