Наводнение в Париже привело к закрытию крупных музеев и круизов по Сене

Планы туристов в Париже нарушены из-за наводнения: в городе закрыто несколько железнодорожных станций, не совершаются круизы по Сене, работа крупных музеев приостановлена, сообщает журнал Conde Nast Traveler.

"Париж переживает самый влажный январь за столетие. Вода в Сене поднялась больше, чем на пять метров, и ее высота продолжает расти со скоростью 1-2 см в час. Уже затоплены прибрежные улицы, закрыта одна из основных линий скоростных пригородных поездов (RER) и несколько туристических достопримечательностей, включая часть Лувра", - говорится в сообщении.

В настоящее время закрыта линия поезда RER, которая проходит вдоль левого берега Сены близ таких достопримечательностей, как Нотр-Дам де Пари, музей д'Орсе, Марсово поле. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.

В Лувре предприняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить ущерб от воды для экспонатов. Нижний уровень отдела восточных искусств музея закрыт до воскресенья.

Музей Орсе также принял меры для сохранения произведений искусства и объявил о закрытии в ночь на четверг и переносе запланированных мероприятий на февраль.

Кроме этого, отменены круизы по Сене, так как суда не могут пройти под мостами при нынешней высоте воды.

Похожая ситуация во Франции была в июне 2016 года, когда в результате проливных дождей уровень воды в Сене значительно увеличился.