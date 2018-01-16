Норвегия запретит меховую промышленность

Норвегия планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности уже с 2025 года, и таким образом станет первой скандинавской страной, которая решилась на такой шаг. Об этом сообщает The Local.

Этот шаг был согласован партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии во время переговоров по условиям их сотрудничества на прошлой неделе.

Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

Благотворительная организация по защите животных Anima приветствовала решение политиков.

"Это фантастическая победа в борьбе, за прекращение работы меховой индустрии в Европе", - заявил руководитель кампании Турбьерн Шионинг.

В то же время министр сельского хозяйства страны Йон Георг Даль от популистской Прогрессивной партии назвал это решение шагом назад.

Сообщается, что решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу.