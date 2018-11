Новые санкции США являются признанием контроля РФ оккупированного Донбасса, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что новые санкции против России являются признанием того, что россияне полностью контролируют оккупированную часть Донбасса

Об этом Он написал в Twitter.

"Санкции Минфина подтверждают российскую оккупацию Крыма и полный контроль на востоке Украины", - написал Уокер.

Санкции впервые вводят против частных лиц, которые инвестируют в российскую интеграцию оккупированного Крыма и против причастных к нарушениям прав человека в Крыму.

Treasury Sanctions Officials and Targets Entities Supporting russia's Occupation of Crimea and Forcible Control of Eastern Ukraine | U. S. Department of the Treasury https://t.co/3KFFfS47SR - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 ноября 2018 г.

Напомним, 8 ноября Офис контроля за иностранными активами Минфина США объявил о введении новых санкций против России. По материалам Еспресо TV