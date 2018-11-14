ООН рассмотрит обновленную "крымскую" резолюцию - Миссия Украины в ООН

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Об этом сообщило в Тwitter Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина ", - сказано в сообщении.

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что соавторами документа стали представители более 30 стран мира.

После голосования 15 ноября проект будет направлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года, отметила Джеппар.

Как сообщал УНН, в ООН обеспокоены из-за роста российского военного присутствия в Азовском море. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил 30 октября постпред Нидерландов Карел Ван Остер. По материалам УНН, Крым.Реалии