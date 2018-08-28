Опубликовано последнее обращение сенатора Джона Маккейна

В Капитолии штата Аризона (США) бывший руководитель предвыборной кампании Джона Маккейна Рик Дэвис зачитал его последнее обращение. Об этом сообщает BBC.

В последнем обращении Джон Маккейн заверил, что они помогли освободить от тирании и бедности больше людей, чем когда-либо в истории. Вместе с тем он заявил, что "мы ослабляем наше величие, когда мы путаем наш патриотизм с междуплеменной враждой, что посеяла возмущение и ненависть и насилие во всех уголках земного шара"

"Мы ослабляем ее, когда прячемся за стенами, а не разрушаем их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того, чтобы доверить им быть большой силой для изменений, которым они всегда были", - добавил политик

Также он призвал народ США не отчаиваться из-за существующих трудностей, потому что "мы никогда не сдаемся, мы не прячемся от истории, мы творим историю".

Рик Дэвис сообщил, что на церемонии прощанияс выступлениями будут присутствовать экс-президенты Джордж Буш-младший, что был соперником сенатора на праймериз республиканцев в 2000 году, а также Барак Обама, который был соперником Маккейна на президентских выборах в 2008 году.

Дональд Трамп не посетит церемонию прощания. Администрацию президента США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

Напомним, ранее сообщалось, что в США умер сенатор Маккейн. В возрасте 81 года скончался сенатор Джон Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга.