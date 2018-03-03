От непогоды в Европе уже погибли 60 человек

В результате сильных морозов и снегопадов в Европе в течение прошлой недели уже погибли 60 человек. Об этом сообщает AFP. Указано, что непогода привела к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах европейских городов. "За последнюю неделю от морозов погибли 60 человек, в том числе 23 человека в Польше, 7 - в Словакии, 6 - в Чехии и 5 - в Литве. Остальные смертельные случаи зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии", - говорится в сообщении. Отмечается, что во Франции погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре лыжника, которые погибли в результате схода лавины в Альпах, где наблюдается особо сильный снегопад. Тем временем в Австрии пять мигрантов, которых бросили контрабандисты, были спасены с автодороги возле города Грац, некоторые из них ходили босиком при низких температурах, сообщает полиция. Напомним, ранее сообщалось, что число погибших из-за сложных погодных условий в странах Евросоюза возросло до 55 человек.

