Парламент Армении не избрал премьер-министра

Национальное собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не выбрало единственного претендента, Никола Пашиняна, премьер-министром страны.

За его кандидатуру никто не проголосовал, против выступил 1 депутат, воздержались 11, пишет News.am.

Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре (ориентировочной датой их проведения называют 9 декабря).

Согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не выберет главу правительства. Последняя попытка состоится через неделю.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность. По материалам УП Європейська правда