Парламенты стран Вышеградской группы во время общей встречи договорились о привлечении в Евросообщество новых стран. Об этом говорилось на прошедших переговорах стран Вышеградской группы, передает Польское радио. В частности, сообщается, что в Будапеште закончились переговоры глав парламентов стран Вышеградской группы, к которой принадлежат четыре страны Центральной Европы: Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. В самой встрече приняли участие маршалы, то есть руководители обеих палат польского парламента, Сейма и Сената, - Марек Кухцинский и Станислав Карчевский. Руководители парламентов стран Вышеградской группы хотят, в частности, чтобы в связи с Brexit Евросообщество было открыто к привлечению новых стран: Молдовы и Западных Балкан. Политики также выступают за увеличение роли национальных парламентов в создании законодательства ЕС. Речь идет о том, чтобы национальное собрание могли не только подавать собственные законодательные предложения, но также ветировать предложения Европарламента. Страны Вышеградской группы задекларировали, что будут стремиться реализовать больше инфраструктурных проектов, в том числе, например, создать скоростную железную дорогу и автостраду между Польшей и Венгрией. В ближайшее время предложения стран Вышеградской группы должны быть переданы лидерам европейских стран. Польская делегация передала участникам встречи в Будапеште приглашение на саммит стран Центральной и Восточной Европы, который в июле состоится в Польше. В этом мероприятии должны принять участие делегации более 20 стран. Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году, украинская делегация и представители стран "Вышеградской четверки" (Польши, Словакии, Чехии и Венгрии) обсудили новый формат углубленного сотрудничества.

