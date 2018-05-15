Первой леди США сделали операцию на почках

Первой леди США Мелании Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли, сообщил в понедельник канал CNN.

Операция была проведена в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде.

М.Трамп останется в больнице на несколько дней. По словам ее представителя, первая леди США с нетерпением ожидает полного выздоровления, после чего "возобновит работу, нацеленную на помощь детям во всем мире".