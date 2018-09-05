Подозреваемые в отравлении Скрипалей работают на российскую разведку - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии работают в Главном разведывательном управленим Минобороны России. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мэй, операция по отравлению Скрипалей вероятно была одобрена не только в ГРУ, но и высокопоставленными лицами в России.

Напомним, что в Великобритании обвинили двух граждан РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Следы ядовитого вещества класса "Новичок" найдены в гостиничном номере, где останавливались подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов.

Сегодня в Великобритании полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя россиянами, которых обвиняют в отравлении. В частности, записи камер видеонаблюдения дали возможность отследить маршрут передвижения Петрова и Боширова 3 и 4 марта.

Добавим, что санкционные меры Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации в связи с применением химического оружия на территории Великобритании вступили в силу 27 августа.