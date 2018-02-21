Пограничная служба Польши по всей республике ищет компании, которые нелегально трудоустраивают иностранцев.

При этом, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины, сообщает Радио Польша.

Издание отмечает, что иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.

- На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, в том числе 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси, - сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.

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При этом санкции в таком случае грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцам агентства грозит штраф до 30 тыс. злотых (около 241 тыс. грн по текущему курсу), а нелегально трудоустроенные украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

Напомним, в Польше работодатель вышвирнул с работы украинку, парализованную из-за инсульта.