Польша даст новым кораблям названия украинских городов

Польская государственная судоходная компания планирует предоставить заказанным на китайской верфи кораблям названия бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов".

Об этом сообщил менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павела Бжезицкий, передает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Szczecin.

Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 тысяч тонн.

Дальнейшие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

Парусный корабль под названием "Львов" уже был в польском флоте перед войной. По мнению Бжезицкого, новые названия кораблей не будут противоречивыми в политическом плане.

"Речь идет о пяти единицах, первым будет" Львов ". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет, - говорит Бжезицкий.

В Польше отмечают, что в немецком флоте длительное время находится ледокол "Штетин" под названием бывшего немецкого, ныне польского города Щецин.

Ранее сообщалось, что в Гдыне спущен на воду патрульный корабль "Шлензак", который стал первым боевым кораблем, принятым на вооружение в этой стране за последний 21 год.