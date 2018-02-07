Польша надеется обсудить изменения к скандальному закону о Институте национальной памяти на встрече вице-премьеров в феврале.

Об этом в эфире TVP Info сообщил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда".

Щерский отметил, что тема изменений в закон, подписанных президентом Дудой, требует "особой дискуссии, особого диалога" с Украиной.

"Сегодня я общался с Киевом. Я знаю, что визит вице-премьера Украины господина Розенко и встреча с вице-премьером Глиньским по поводу исторических польско-украинских вопросов состоится", - сообщил Щерский.

"Надеюсь, мы сможем здесь на месте поднять этот вопрос с украинской стороной", - добавил он.

Визит вице-премьера Розенко в Польшу ожидается в середине февраля.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Одновременно он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Украина ранее призвала польского президента не подписывать принятые парламентом изменения.