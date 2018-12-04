Помпео пообещал России ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе

Организация Североатлантического договора (НАТО) готовит комплексный ответ в связи с атакой РФ на украинские корабли и судно в районе Керченского пролива

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе, передает УНИАН.

"Две вещи очень четкие по результатам заседания, которое мы провели вместе с украинским министром иностранных дел: полное единство в том, что действия России были противозаконными и неприемлемыми, и сдерживание (России, - "ДС") должно быть возобновлено", - заявил он.

По словам госсекретаря, коллективным обязательством Европы и мира является лишение России возможности продолжать нарушать базовые нормы международного права.

Помпео призвал Россию немедленно вернуть захваченных украинских моряков.

"Мы коллективно будем разрабатывать набор ответов, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо", - заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его коллеги из стран НАТО приняли ряд решений, связанных с атакой РФ на украинские корабли и судно в районе Керченского пролива. По материалам УНИАН, DsNews