Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия

Послы Европейского союза сегодня, 26 сентября, одобрили новый режим санкций из-за применения химического оружия. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции приняты в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Послы Европейского соююза сегодня одобрили новый режим санкций за применение химического оружия после химатаки в Солсбери на Скрипаля. Но они пока не опубликованы", - написал он.

Представители 28 стран-членов Европейского союза намерены договориться о новом санкционном механизме за применение химического оружия. Послы из 28 правительств Евросоюза утвердят новый механизм санкций на своем еженедельном заседании в среду, 26 сентября, без обсуждения.

Как отмечалось, новый механизм позволит ЕС быстрее вводить ограничительные меры в отношении конкретных лиц в любой точке мира, замораживая активы и запрещая въезд. Кроме того, новый санкционный режим может быть дополнен механизмом санкций за нарушения прав человека, аналогичным закону США о "списке Магнитского".