Посольство США дало советы американским туристам в Украине

Из-за введения в ряде регионов военного положения США посоветовали своим гражданам избегать демонстраций и следить за новостями

Посольство США в Украине выпустило памятку о безопасности для желающих приехать в Украину - она связана с введением в десяти областях военного положения.

Американцам, которые хотят приехать в эти украинские регионы, посоветовали приготовиться к большему числу правоохранителей, неожиданным проверкам и перекрываниям дорог. Также в ведомстве советуют избегать демонстраций, мониторить местные СМИ, следовать инструкциям местных властей и уведомлять свою семью и друзей о своей безопасности.

В посольстве также отметили, что еще оценивают, как военное положение может повлиять на ситуацию в областях.

Военное положение в Украине ввели в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории, которые граничат со страной-агрессором с РФ и Приднестровьем. Военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. По материалам ЛІГАБізнесІнформ