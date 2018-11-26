Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание из-за агрессии РФ в Азовском море

Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 26 ноября, специальное заседание из- за агрессии России в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

Как отмечается, заседание созвали по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины П.А. Порошенко в рамках политико- дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Заседание запланировано на 18:00 по киевскому времени в Нью-Йорке.

Напомним, СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести на 60 дней. Этот вопрос рассмотрят во время заседания Верховной рады в 16:00.

Напомним, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.