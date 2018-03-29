Пожар произошел в старейшем Доме Ленинградской торговли в Санкт-Петербурге, - пишут "Невские новости".

Отмечается, на Большой Конюшенной улице утром 29 марта загорелся старейший магазин города. Пожар начался на втором этаже здания, сотрудникам пришлось организовывать эвакуацию людей и персонала.

Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

Позже издание со ссылкой на источник сообщило, что в техническом помещении магазина известного бренда D&G в ДЛТ загорелась проводка, что послужило причиной пожара.