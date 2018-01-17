Правительство Чехии уходит в отставку

Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

Правительство будет выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета.

Премьер Андрей Бабиш сообщил, что лично передаст документ об отставке правительства президенту Земану.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек сообщил, что Земан примет отставку правительства до конца недели.

Напомним, 16 января Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша. Решение поддержали 117 депутатов, против проголосовали 78.