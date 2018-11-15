Премьер-министр Венгрии заявил, что договориться с нынешней украинской властью невозможно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договориться с нынешней украинской властью невозможно, а после президентских выборов можно будет попробовать. Он сказал об этом в четверг в Будапеште, передает портал венгерского правительства.

Виктор Орбан отметил, что Венгрия контактирует "со всеми потенциальными победителями и пытается договориться о необходимых изменениях". Вместе с тем, он выразил мнение, что если после президентских выборов ситуация не ухудшится - это будет достижением.

По его словам, Венгрия ожидает от Украины дружелюбия и предоставления прав венграм, которые проживают на территории этой страны.

Как известно, отношения Венгрии и Украины значительно обострились после принятия в Украине закона об образовании, который предусматривает, что национальные меньшинства постепенно переводятся на обучение в школе на украинском языке, а свой родной язык смогут учить в качестве факультативного.

Вместе с тем были и другие скандалы - Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатской области (ныне название изменили). Кроме того, некоторое время назад было опубликовано видео, на котором ряд украинских граждан получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово. Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов. Позже министры иностранных дел Украины и Венгрии обсудили этот вопрос в ходе встречи, однако добиться конструктивных договоренностей не сумели. По материалам 112.ua