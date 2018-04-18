Президент Турции Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Об этом сообщает Anadolu Agency. О соответствующем решении Эрдоган обьявил после встречи с Девлетом Бахчели, лидером оппозиционной партии националистического движения, который призывал провести досрочные выборы 26 августа. Изначально выборы планировали провести в ноябре 2019 года. Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Турция в очередной раз продлила режим чрезвычайного положения на три месяца. Ранее Совет национальной безопасности Турции рекомендовал правительству продлить режим чрезвычайного положения для "обеспечения преемственности мер предосторожности для защиты принципа правового государства". Отметим, чрезвычайное положение в Турции ввели летом 2016 года после неудачной попытки военного переворота. Также сообщается, что данный режим продлили на фоне протестов оппозиции, которая выступает против итогов референдума о расширении полномочий президента.

