Президентские выборы в Грузии выиграла кандидат от правящей партии

В Грузии завершился второй тур последних прямых выборов президента. По результатам экзит-пола победила кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 55% избирателей.

В то же время оппозиционный кандидат Григол Вашадзе получил 45% голосов. Об этом сообщает Грузия Online.

Американская компания Edison Research также проводила опрос после первого тура, результат которого был близок к нынешнему.

По словам пресс-секретаря ЦИК Анны Микеладзе, явка во втором туре была выше, чем в первом - 56,23%. В комиссии пообещали опубликовать предварительные результаты в ближайшее время. По материалам Gazeta.ua