Решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения экс-шпиона Сергея Скрипаля с подавляющей долей вероятности принял лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон. "У нас ссора с путиснким Кремлем, и его решение - и мы считаем, что в целом это его решение - направить использование нервно-паралитического отравляющего вещества на улицы Великобритании, на улицы Европы, впервы со времен Второй мировой войны", - заявил Джонсон.. Он подчеркнул, что Великобритания не имеет никаких претензий к россиянам и не проявляет русофобии. "Мы ничего не имеем против самих русских. В результате того, что происходит, русофобии не должно быть", - отметил глава британского МИД. Россия отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля. Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала провести "прозрачное и достоверное расследование" отравления Сергея Скрипаля, российского шпиона, и его дочери Юлии.

