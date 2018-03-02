Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу больше 2,6 тыс. британцев

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл пригласили посмотреть на их свадьбу 2640 рядовых британских подданных, говорится в пятницу в сообщении Кенсингтонского дворца.

Приглашенные смогут, находясь на территории Виндзорского замка, посмотреть на прибытие пары и их гостей на венчание, а также на то, как новобрачные будут уезжать из Виндзорского дворца.

"Принц Гарри и мисс Марк хотели бы, чтобы в день их свадьбы представители общественности могли разделить с ними радость и веселье", - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Среди приглашенных будет 1200 человек из "всех уголков Великобритании", которых выберут лорды-наместники - представители британского монарха в регионах Великобритании. Также на свадьбу приглашены 200 человек из благотворительных и других организаций, с которыми связаны принц и его будущая супруга. Еще 100 человек приглашены из двух виндзорских школ.

На мероприятие приглашены 530 человек, работающих на британскую королевскую семью, а также 610 человек, обеспечивающих проживающих на территории Виндзорского замка и обеспечивающих его работу.

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

Венчание пройдет в часовне Святого Георгия при замке.

Пара пока не подтвердила официальный список приглашенных на саму церемонию в Виндзорском дворце. На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011году в Вестминстерском аббатстве году присутствовали 1,9 тыс. гостей.