Прокурор помешал продаже компании Харви Вайнштейна, подав иск против продюсера

Иск, поданный генпрокурором штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом против Weinstein Company, а также ее основателей - братьев Харви и Роберта Вайнштейна, помешал продаже компании, сообщает газета "Нью-Йорк Таймс".

Основателей компании обвиняют в том, что они неоднократно нарушали законы штата и города, запрещающие гендерную дискриминацию и сексуальные домогательства.

"При продаже Weinstein Company должна быть обеспечена компенсация жертвам (нарушений законов - ИФ), гарантии для работников, кроме того, виновные и их пособники не должны получить несправедливую выгоду от сделки", - говорится в заявлении прокурора.

В частности, в заявлении указано, что руководство компании в отношении сотрудников применяло вербальные угрозы, требовало оказывать услуги сексуального характера в обмен на покровительство и продвижение по карьерной лестнице.

Кроме того, в иске также указано, что Х.Вайнштейн заставлял сотрудниц посещать вместе с ним мероприятия, чтобы помогать ему в соблазнении других женщин, а своих водителей покупать для него и хранить в автомобиле контрацептивы и лекарства от импотенции.

Адвокат Х.Вайнштейна Бен Брафман заявил, что поведение его клиента не являлось безупречным, но в нем не было криминала.

"По итогам расследования станет ясно, что Харви Вайнштейн продвигал женщин на ключевые позиции больше, чем кто-либо другой в индустрии, и дискриминации в Miramax и Weinstein Company не было", - заявил он.

Владельцы Weinstein Company пытаются избежать банкротства с октября, когда в "Нью-Йорк таймс" и "Нью Йоркер" появились материалы, в которых известные актрисы и сотрудница компании обвиняли Х.Вайншейна в сексуальных домогательствах.

Компанию собиралась купить группа инвесторов во главе с чиновницей администрации бывшего президента США Барака Обамы Марией Контрерас-Свит за $275 млн, рассказали источники газеты. Инвесторы намеревались создать фонд для выплат компенсаций женщинам, обвинившим Х.Вайнштейна в домогательствах. Братьям Вайнштейн, которым принадлежит 42% компании, выплаты согласно условиям сделки не полагались, отмечают источники.

Источники уточняют, что переговоры, находящиеся в финальной стадии, были приостановлены вечером в воскресенье, когда потенциальным покупателям сообщили о готовящемся иске генпрокурора Нью-Йорка.

Иск генпрокурора может привести к тому, что Weinstein Company и ее основателей оштрафуют, пишет "Нью-Йорк Таймс".

Скандал вокруг одного из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company американского продюсера Х.Вайнштейна разгорелся в начале октября. О сексуальных домогательствах со стороны Х.Вайнштейна объявили более 50 актрис и сотрудниц его компаний.

Впоследствии скандала, обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора, а его жена, актриса Джорджина Чапмен сообщила, что расстается с ним.

Х.Вайнштейн также был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии.