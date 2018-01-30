Путин: "Кремлевский список" США является недружественным актом, который осложняет отношения Вашингтона и Москвы

"Кремлевский список" Соединенных Штатов Америки является недружественным актом, который осложняет отношения Вашингтона и Москвы. Такое заявдение сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами своего избирательного штаба, сообщают сообщают РИА Новости.

По словам главы российского государства, он не видит смысла в действиях Америки.

"Но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения... Придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом "собака лает, а караван идет", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация пока воздержится от ответных шагов.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя обнародование США "кремлевского списка", выразил благодарность Америке за демонстрацию лидерства в противодействии агрессии Российской Федерации.