Путин назвал "бессмысленной" встречу в Нормандском формате до выборов в Украине

Смысла в переговорах "нормандской четверки" до завершения предвыборной кампании в Украине нет

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Коммерсант.

"Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно",- сказал Путин.

Кроме того, он добавил, что Украине не сделала ничего для выполнения Минских договоренностей. "Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу",- отметил он.

По его словам, надеться на мирное урегулирование в Донбассе при нынешней власти не стоит. "Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения",- добавил он.

Как сообщала "ДС", президент России Владимир Путин заявил о неизбежности проведения "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", контролируемых пророссийскими боевикам. По материалам "DsNews"