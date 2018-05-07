Президент России Владимир Путин предложил Госдуме РФ рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщает пресс- служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьи 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

7 мая старое правительство во главе с Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового президентского срока Путина.

Заявление об отставке премьер-министра и Кабмина было подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принес присягу президента РФ. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, управлять Россией он будет следующие шесть лет.

18 марта, в четвертую годовщину подписания в Кремле так называемого "договора" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя, в России прошли выборы президента. 23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства.

В 2012 году инаугурация Путина состоялась также 7 мая. 6 мая 2012 года в Москве прошли массовые протесты против переизбрания Путина. Было задержано более 400 человек, часть из них были осуждены по так называемому "болотному делу".

5 мая этого года, за два дня до начала четвертого президентского срока Путина, в десятках российских городов прошли массовые протесты под лозунгом "Он нам не царь". Было задержано более 1600 человек, больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.