Путин прибыл в аннексированный Крым

Руководство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в аннексированный Крым для обсуждения "будущего России"

О визите "российской верхушки" сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

"Путин прилетел в Крым и буквально через час в Крыму он проведет расширенное заседание президиума госсовета по вопросам об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов России", - сказал Песков.

Он пояснил, что будет обсуждаться указ Путина "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

По словам Пескова, сегодня в Крыму Путин с главами российских регионов, вице-премьером, руководителями ведомств и министерств обсудит выполнение намеченных задач в отношении реализации "планов по стратегическому развитию России".

Также пресс-секретарь Путина заявил, что "к сегодняшнему заседанию в гостинице "Мрия" накануне уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина".

Кроме того, по его словам, после этого заседания Путин "наверняка задержится" и проведет серию встреч с членами правительства и вице- премьерами и руководством своей администрации.

Встретится ли Путин со своим кумом Виктором Медведчуком, у которого в Крыму есть дача, не сообщается.

Реакции МИД Украины по поводу визита Путина в Крым по состоянию на 13.10 не поступало. По материалам DsNews