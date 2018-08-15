Путин сообщил Ким Чен Ыну, что заинтересован в двухсторонних связях с КНДР

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ын, в которой выразил готовность встретиться в ближайшее время.

"Я подтверждаю свою готовность встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", - цитирует послание РИА Новости.

В письме указано, что Путин заинтересован в двухсторонних связях.

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, - сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", - подчеркнул он, сообщает "Обозреватель".