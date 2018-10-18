Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия способна на ядерный удар только в качестве ответной меры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Путина, концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара.

"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории", - сказал он.

По словам Путина, течение нескольких секунд истема раннего предупреждения о ракетном нападении фиксирует в глобальном масштабе старт ракет на любой территории, определяет траекторию полета и районы падения ядерного оружия.

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара...Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявил Путин.

Отметим, в группу стран, обладающих ядерным оружием входят США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан и КНДР. Также имеющим ядерное оружие считается Израиль.