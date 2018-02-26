Работу органов государственной власти в Казахстане полностью переведут на казахский язык.

Указ об этом подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, передает его пресс-служба.

"Процесс перехода на латиницу исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке", - заявил он на встрече с министром информации и коммуникаций страны Дауреном Абаевым.

Второй по распространенности языком в Казахстане является русский. На этом языке пользуется подавляющее большинство людей на севере страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. С целью обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев принял утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, состоящий из 32 букв.