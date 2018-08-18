Раднику Трампа загрожує в'язниця через "російську" справу

Джордж Пападопулос може сісти у в'язницю на півроку за дачу неправдивих свідчень ФБР

Екс-раднику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу загрожує шість місяців тюремного ув'язнення за дачу неправдивих свідчень співробітникам ФБР. Такого вироку для нього зажадав спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолює спеціальну комісію з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори 2016 року, в ході яких перемогу здобув Трамп. Про це повідомляє агентство Reuters.

У меморандумі, переданому суду Мюллером, йдеться про те, що Пападопулос збрехав про свої контакти з людьми, які стверджували, що мають зв'язки з вищими посадовими особами Росії.

"Злочин обвинуваченого був серйозним і завдав шкоди розслідуванню урядом втручання Росії в президентські вибори 2016 року", - йдеться в меморандумі.

Мюллер стверджує, що Пападопулос "брехав, щоб приховати свої контакти з російськими посередниками під час президентської кампанії", ще на ранній стадії розслідування справи - у січні 2017 року, коли приймалися ключові для слідства рішення, в тому числі про те, кого саме допитувати і коли.

У висновку спецпрокурора йдеться, що за такі дії було б "доречним і виправданим" покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести місяців і штраф в розмірі $9,5 тис.

Крім того, за словами спецпрокурора, Пападопулос не повною мірою співпрацював зі слідством і "не чинив суттєвої допомоги", видавши більшу частину інформації правоохоронцям тільки тоді, коли слідчі показали йому його власні електронні листи і текстові повідомлення, які їм вдалося отримати.

Нагадаємо, тюремне ув'язнення загрожує також екс-голові виборчого штабу Трампа Полу Манафорту. Серед іншого, його звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму понад $30 млн в період роботи лобістом на українську Партію регіонів і колишнього президента країни Віктора Януковича, які він відмивав через офшори. Судовий розгляд ще триває.