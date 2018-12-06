Ракету Falcon 9 после запуска в космос корабля Dragon не удалось посадить на подготовленную платформу. Видео

После запуска 5 декабря космического корабля Dragon с грузом для МКС ракета- носитель Falcon 9 американской компании SpaceX совершила посадку вместо посадочной платформы в море.

Инцидент с многоразовой ступенью ракеты, летевшей мимо посадочной платформы, полностью не попал в трансляцию запуска.

Видео приводнения разместил в Twitter основатель SpaceX Илон Маск. "Двигатели стабилизировали ракету вовремя, что позволило совершить посадку в воду без повреждений", - написал он.

В YouTube ролик опубликовал пользователь space googlevesaire. По материалам "Гордон"