Россия и Китай прослушивают телефон Трампа - The New York Times

Российская и китайская разведывательные службы круглосуточно прослушивают личный мобильный телефон президента США Дональда Трампа, заявляет в своем материале американское издание The New York Times.

В частности, Китай стремиться завладеть информацией о ходе торговой войны на Дальнем востоке, стремясь притормозить ее ход, говорят разведслужбы. Так, сами разведчики узнали о прослушивании от источников в правительствах других государств и из перехватов сообщений между иностранными чиновниками.

Трамп часто использует собственные президентские стационарные телефоны, но не захотел отказаться от своих двух официальных iPhone и одного личного. Однако если в официальные устройства были внесены специальные защитные изменения Агентством национальной безопасности, чтобы ограничить их возможности, то персональный телефон, в котором Трамп может хранить контакты, вообще не защищен.

Ни один из телефонов не является полностью защищенным, поскольку разговоры через сотовые башни, кабели и коммутаторы, из которых состоят национальные и глобальные телефонные сети, могут быть перехвачены.

Исполнительный директор Blackstone Group Стивен Шварцман, который финансировал магистерскую программу в университете Цинхуа в Пекине, и миллиардер, бывший владелец казино в Лас-Вегасе, Стив Уинн, владеющий бизнесом в Макао, являются "идеальными целями", идентифицированными Китаем, говорится в статье.

Представитель Уинна отказался от комментариев, а представитель Шварцмана сказал, что он "был счастлив служить посредником по некоторым критическим вопросам между двумя странами по просьбе обоих глав государств". Компания Apple отказалась от комментариев по поводу iPhone'ов Трампа.

25 сентября в США вступили в силу новые 10% пошлины на импорт из Китая на сумму в $ 200 миллиардов. Одновременно в Китае начали действовать новые пошлины на ввоз американских товаров на $ 60 миллиардов. До этого действовали взаимные пошлины на продукцию стоимостью в $ 50 млрд.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры США и Китая оказались на грани срыва. Ранее США уже обложили сборами ввозимую из Китая продукцию на $ 50 млрд в год. Таким образом, американские пошлины могут превысить полтриллиона долларов. Торговое представительство США опубликовало список из 1300 наименований китайских товаров, на которые могут быть наложены пошлины. По материалам: The New York Times, ZN.ua