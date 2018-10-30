Россия не планирует заключать с Украиной новый договор по морям

Россия не планирует заключать с Украиной новое соглашение, регулирующее правоотношения в совместных морских территориях.

Действующий в данный момент договор, в частности, о совместном пользовании Азовским морем, российскую сторону абсолютно устраивает.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в Москве, передают российские телеканалы.

"Существует международная правовая база, на которую и нужно ориентироваться", - подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина совершила "ошибку", согласившись на признание Азовского моря "внутренним морем" Украины и России, что теперь привело к провокациям и экономическим угрозам в контексте задержек торговых кораблей из-за "мер безопасности РФ".

25 октября Европарламент предложил ужесточить ограничения против РФ в случае эскалации ситуации в Азовском море. Дипломаты ЕС предположили, что РФ хочет превратить Азовское море во "внутреннее озеро". По материалам "Аргументы и Факты Украина".