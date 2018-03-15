Россия вышлет дипломатов Великобритании в ответ на действия Лондона

В ответ на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, Российская Федерация (РФ) собирается выдворить представителей дипломатический учреждений Британии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ. На вопрос журналистов о том, когда это произойдет, Лавров ответил: "Скоро". Также в МИД РФ отметили, что надеялись построить диалог с Лондоном. Сейчас Россиия разрабатывает ответные меры на действия Британии. Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также в обращении к парламенту Мэй обвинила российских дипломатов в шпионаже в пользу России. Позже Британия заявила о созыве Совета безопасности ООН. Представитель Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен заявил, что РФ несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери, не выполняет Международную конвенцию ООН о запрете использования химического оружия и нарушает Устав ООН. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок, которая производится в России.

