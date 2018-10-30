Российские санкции в отношении Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском правительстве. Он уточнил, что кабинет министров заканчивает работу над постановлением об ограничительных мерах.

Источник не назвал фамилии украинских граждан, попавших в санкционный список. Он заметил, что в нём будет "много интересных открытий для граждан Украины".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". По материалам УНИАН.