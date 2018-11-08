Российской пенсионерке ампутировали здоровую ногу вместо больной

Следователи в Воронеже (РФ) возбудили уголовное дело по факту ампутации здоровой ноги местной жительнице в городской больнице N3, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи провели проверку по заявлению сына 89-летней женщины, сообщает Интерфакс.

Мужчина сообщил, что 4 ноября его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности. Однако после ее завершения он обнаружил, что пенсионерке ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось.

Вред, нанесенный медиками здоровью престарелой женщины, оценивается как тяжкий.