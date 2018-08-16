Сегодня присяжные вынесут свой вердикт Полу Манафорту - СМИ

Заседание присяжных по делу политтехнолога Виктора Януковича и экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта должно состояться в США утром 16 августа.

Об этом сообщает The Washington Post..

Такое решение вынес окружной судья Томас Эллис в суде Александрии, штат Вирджиния.

В состав присяжных входит шесть мужчин и шесть женщин. В течение последних 10 дней ими были заслушаны в суде показания свидетелей и аргументы обвинения и защиты.

В среду были заслушаны выступления с конечными заявлениями, но свидетели не вызывались.