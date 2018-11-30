Сенат США принял резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины

Сенат США вечером 29 ноября единогласно одобрил резолюцию, осуждающую агрессивные действия России против Украины, сообщает The Hill.

Резолюцию внесли Рон Джонсон от Республиканской партии и демократ Крис Мерфи.

По словам последнего, Сенат "направил четкий сигнал" президенту РФ Владимиру Путину, что Америка не станет терпеть агрессию против Украины в Азовском море. Действия России направлены на одностороннее изменение международных правил, заявил Мерфи.

Джонсон добавил, что Путин своими агрессивными действиями "тестирует реакцию Запада".

Сенаторы требуют, чтобы Россия освободила членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В резолюции также содержится призыв к международному сообществу объединиться в оппозиции к действиям правительства России в Керченском проливе, которые "нарушают основополагающие принципы международного права, что затрагивает все государства".

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев минимум трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса РФ. 27- го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу всех украинских моряков.

Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ. По материалам "Гордон".