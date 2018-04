Сенаторы попросили банки рассказать о счетах участников "кремлевского списка"

Два сенатора-демократа запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка", опубликованного властями США в конце января, сообщает The Wall Street Journal.

В число банков входят как американские (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.), так и глобальные (Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG), но имеющие значительное присутствие в США. Банки, пишет газета, уже приступили к изучению запроса.

В "кремлевский" список вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более $1 млрд и 114 политиков, связанных, по мнению Вашингтона, с Кремлем. Включение в список при этом не означает автоматического введения каких-либо санкций в отношении его участников.

Сенаторы пишут в своем письме, что они хотели бы получить от банков информацию о том, как участники списка, составление которого предусмотрено принятым в США в прошлом году законом о санкциях, используют в своих интересах международную финансовую систему.

Банки, по мнению авторов письма, должны руководствоваться составленным властями США списком для выявления случаев возможного отмывания денег.

Список должен быть руководством для банков и помогать им "выявлять и предотвращать использование финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками, некоторые из которых могли быть вовлечены в коррупцию, приватизацию госактивов, необоснованно обогатившую их или членов их семей", говорится в письме сенаторов.

Предоставление информации в ответ на запрос является для банков добровольным. Однако сенаторы готовы, если не получат ответа от банков, обратиться в Счетную палату (контролируемый Конгрессом орган, имеющий полномочия проводить расследования).