Сенцова наградили премией Платформы европейской памяти и совести

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Словении на официальном сайте.

Отмечается, что посол от имени Сенцова получил награду во время международной конференции "Темная сторона луны", которая проходит в городе Любляна (Словения).

"Сегодня, 14 ноября в парламенте Словении состоялась чрезвычайно приятная и неординарное событие - в рамках международной конференции" Темная сторона луны ", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова" , - написал посол Украины в Словении Михаил Бродович на своей странице в Facebook.

Посол отметил демонстрацию солидарности со стороны международного сообщества с украинскими политическими пленниками.

"Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не имеет и не может стоять в стороне от этой проблемы современности", - добавил дипломат.

По информации PEN Ukraine, награду в ближайшее время будет передано родственникам Олега Сенцова в Украине.

Отметим, Платформа европейской памяти и совести - международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе. От Украины членами Платформы является Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", Фонд сохранения истории Майдана и Меджлис крымскотатарского народа. По материалам газета

"День".