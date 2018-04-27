Северная Корея подтвердила намерение отказаться от ядерного оружия

На саммите с участием лидеров Северной и Южной Кореи стороны достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, передает ABC News. В частности, в опубликованном заявлении говорится, что обе стороны подтвердили своей целью достижение "безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации". Отметим, ранее КНДР заявляла о возможности ядерного разоружения только после вывода контингента армии США из Южной Кореи. В то же время в заявлении не говорится о том, какие именно шаги для ядерного разоружения предпримет Пхеньян. Напомним, ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея до конца года подпишут мирный договор. Боевые действия в рамках корейской войны завершились в 1953 году, после чего стороны подписали соглашение о перемирии. В то же время технически КНДР и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны.

