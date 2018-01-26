Сейм Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

Польский Сейм проголосовал за закон партии Кукиз'15 о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов.

Как сообщает "Польское радио, об этом в Twitter сообщил лидер этой партии Павел Кукиз.

"Сейм только что проголосовал за закон Кукиз'15, запрещающий пропаганду бандеризма в Польше! Мы ждали с 6 июля 2016 года и дождались! Наконец-то!", - отметил он.

В целом, законопроект поддержали 279 польских депутатов. Всего в парламентском зале голосовало 414 народных избранников из 450. Против принятия закона проголосовали лишь 5 депутатов. 130 парламентариев - воздержались, 45 - не голосовали.

Законопроект дает определение "преступления украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с III Рейхом" и вводит возможность открытия на основании закона об институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений.

"Не хотим этого в Польше; хотим, чтобы к идеологиям, которыми до сих пор Институт национальной памяти занимался в области образования, противодействия и наказания, кроме нацистской, гитлеровской и коммунистической, подлежала также эта идеология украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с III германским Рейхом", - заявил в четверг в Сейме депутат партии Кукиз'15 Томаш Жимковский.

Напомним, в июле 2016 года Сейм Польши проголосовал за резолюцию "Об установлении 11 июля Днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН- УПА".