Шпионский скандал: глава МИД Австрии отменила визит в РФ

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию из-за задержания полковника австрийской армии в отставке, которого подозревают шпионаже в пользу РФ. Поездка в РФ планировалась 2-3 декабря, сообщают в пятницу австрийские СМИ.

По словам министра обороны Австрии, он и проинформировал Кнайсль о подозрениях. Сейчас прокуратура ведет расследование данного дела.

Следователи проверяют компьютеры и другие устройства полковника.

Глава Минобороны считает, что нельзя исключить, что бывший офицер мог передавать секретную информацию.

Австрийский СМИ пишут, что бывший офицер в период своей службы в армии около 20 лет шпионил в пользу России и получил за это в общей сложности порядка 300 тысяч евро.

Весной Австрия стала одной из немногих стран ЕС, не выславших российских дипломатов в ответ на обвинения Великобритании в адрес России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже прездент России Владимир Путин был гостем на свадьбе у Карин Кнайсль.

6 ноября британское общество Генри Джексона подготовило отчет, в котором говорится о том, что примерно половина из 150 россиян в Лондоне могут сотрудничать со спецслужбами РФ. Общество Джексона насчитало примерно 700 профессиональных сотрудников российских спецслужб в Великобритании.

5 марта в британском городе Солсбери с сильным отравлением были госпитализированы российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление Скрипалей приобрело широкую огласку, Россия традиционно отказалась признавать свою причастность к покушению, что привело к массовой высылке российских дипломатов из многих стран мира.

По материалам: Интерфакс, "Зеркало недели. Украина"