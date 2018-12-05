Словакия выслала российского дипломата-шпиона

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в сборе разведданных

Об этом заявил премьер-министр Петр Пеллегрини в среду, сообщает Reuters.

Отмечается, что о шпионской деятельности узнали от военной разведки.

"Мы выгнали его с 22 ноября, и он уехал из Словакии в течение 48 часов", - заявил Пеллегрини журналистам.

Конкретных данных о дипломате Пеллегрини не привел, отметив, что представитель России объявлен персоной нон-грата после поступления информации о его шпионской деятельности.

Премьер отметил, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России в Словакии и собирал секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО.

В то же время, российский "Интерфакс" сообщает, что в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ воздержались от комментариев о высылке российского дипломата.

Напомним, 8 ноября в Австрии разоблачили офицера, который 20 лет шпионил для России.

Позже, 11 ноября, задержали еще одного российского шпиона. По материалам Еспресо TV