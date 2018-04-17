Совет ЕС обсудил отношения с РФ в контексте незаконной аннексии Крыма, ситуации на Донбассе и в Сирии

Европейский Союз в отношениях с Россией видит ряд не претерпевших изменений обстоятельств и повторяющихся ситуаций в различных областях, включая ситуацию в Украине и действия РФ в Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после заседания в понедельник в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам.

"Конечно, это ситуация в Украине с незаконной аннексией Крымского полуострова и ситуация на востоке Украины, которая не урегулирована. А также поведение России в Сирии. Мы это обсуждали утром (на заседании Совета ЕС). Кроме того, дезинформация, гибридные угрозы, злонамеренные действия в интернете и все меньше и меньше места для свободы слова и уважения прав человека и правового государства", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции после заседания.

Она отметила, что дискуссии министров иностранных дел велись на основе "пяти принципов" отношений ЕС с Россией, определенных Советом два года назад, которые полностью сохраняют свою актуальность сегодня.

Глава европейской дипломатии напомнила журналистам эти принципы, подчеркнув в качестве приоритета минские соглашения и подтвердив, что ЕС будет продолжать поддерживать "нормандский формат".

Она также подтвердила верность принципу развития сотрудничества с восточными партнерами ЕС, отметив, что эта политика "не направлена против кого-либо". Речь, по ее словам, не идет о сферах влияния.

Ф.Могерини заявила, что инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показал необходимость усиления устойчивости Евросоюза, и Совет ЕС, в частности, обсуждал в понедельник, каким образом Европейский Союз должен защищаться от гибридных угроз.

Что касается четвертого принципа - избирательного сотрудничества с Россией, исходя из интересов ЕС, в Евросоюзе видят возможности такого партнерства с Москвой в области внешней политики и безопасности. Глава дипломатии ЕС привела примеры ядерного соглашения с Ираном, ближневосточного мирного процесса, Афганистана, КНДР. Речь идет и о других сферах сотрудничества, как борьба против климатических изменений, защита окружающей среды, миграция, борьба против терроризма или взаимодействие в Арктике. Ф.Могерини назвала это стратегическими вопросами.

Она особо выделила пятый принцип, на котором, по ее словам, настаивали министры, - помощь гражданскому обществу, защита прав человека, контакты между людьми, работа с молодежью.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заявила о планах расширить обучение российских студентов через программу университетских обменов "Эразм плюс". По ее мнению, это укрепит связи между народами России и Евросоюза.