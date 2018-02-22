Совет ЕС продлит 26 февраля индивидуальные санкции в отношении России
Совет ЕС по иностранным делам 26 февраля утвердит продление индивидуальных санкций Евросоюза против российских физических и юридических лиц, заявил журналистам в четверг в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
"Да, такое решение будет принято на заседании совета", - сказал собеседник журналистов.
Ранее европейский источник сообщил "Интерфаксу", что Совет ЕС рассмотрит этот вопрос 26 февраля.
По его словам, продление состоится на шесть месяцев, очередной срок действия с 15 марта до 15 сентября. Он сообщил, что изменения в санкционном списке не предусмотрены ни по персоналиям, ни по организациям.
Утверждение продления состоится без обсуждения.
Накануне комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал вопрос об очередном продлении санкций.